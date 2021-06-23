أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يفتتحان أحد أكبر مختبرات المطار بالعالم لتحليل مسحات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أمس، مختبر «بيور هيلث»، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مختبرات المطار الداخلية في العالم لتحليل مسحات «كوفيد 19» في مطار دبي الدولي.

ويأتي افتتاح المختبر في إطار جهود دبي لتعزيز السفر الدولي الآمن وتسريع تعافي قطاع السفر عبر التعاون بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث.

يقع المختبر الذي تبلغ مساحته 20000 قدم مربعة بالقرب من مبنى الركاب 2، وهو مرفق مخصص لتحليل عينات الـPCR السريعة على مدار الساعة للعينات التي تم جمعها من المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث إنه يمكن تحليل ما يقارب 100000 عينة يومياً، وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة باستخدام أحدث معدات اختبار COVID-19 RT-PCR المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتم تجهيز المختبر بغرف الضغط السلبي والإيجابي وربط التقارير بالمنصات الحكومية لضمان سهولة تبادل المعلومات بين الهيئات الصحية والتنظيمية وشركات الطيران.

وبمناسبة افتتاح المختبر الذي يأتي في أعقاب الإعلان عن إعادة افتتاح المبنى رقم 1 والكونكورس دي وكجزء من الاستعدادات في مطار دبي الدولي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يمثل المختبر صورة رائعة لنهج دبي التعاوني لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة». وأضاف: «مع التغيير الجذري في إجراءات السفر حول العالم وإدخال قواعد وبروتوكولات جديدة بما فيها اختبار PCR.

والتي أثرت على تجربة السفر، حرصنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً وسلاسة مع استيفاء البروتوكولات الصحية المطلوبة، نظراً لكوننا المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، والذي يستعد لزيادة حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها. وسيسهم المختبر من خلال إظهار نتائج فحوصات سريعة في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمة فريدة كما يتوقعها العالم من دبي».

بدوره قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «افتتحنا اليوم (أمس) في مطار دبي الدولي أحد أكبر وأحدث مختبرات المطارات الداخلية في العالم لتحليل عينات فحوصات فيروس كورونا الذي تم تنفيذه بالتعاون بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث.. المختبر قادر على تحليل 100 ألف عينة PCR يومياً وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة».

وأضاف سموه: «عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي جهودها لتسريع تعافي قطاع السفر عالمياً وتبني أحدث التقنيات والحلول لتعزيز السفر الآمن».

تجهيزات

وأشاد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمستوى مختبر (بيور هيلث)، وإمكانياته وطاقته الاستيعابية العالية وتجهيزاته الخاصة بالفحص المخبري لــ «كوفيد 19» PCR. وأكد أن إمكانيات المختبر ستساعد كثيراً في خفض وقت انتظار فحص القادمين إلى دبي عبر مطارها الدولي، وهو الإجراء الذي يُعد جزءاً أساسياً من نظام الوقاية والحماية المتبع.

وأشار إلى حرص هيئة الصحة بدبي واهتمامها بتوسيع نطاق الفحوصات المخبرية وتنويعها، وخاصة في المعابر الجوية، معتبراً أن وجود مختبر (بيور هيلث) في مطار دبي الدولي من شأنه تعزيز عمليات الرصد والتقصي والخطوات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها دبي، ضمن إجراءات التصدي لــ «كوفيد 19».

وقال فرحان مالك الرئيس التنفيذي للمجموعة – بيور هيلث (Pure Health): «تفتخر بيور هيلث بأن تكون الشريك المعتمد للإمارات لدعم هذه المبادرة. بصفتنا أكبر مشغل للمختبرات في الدولة ومزود رعاية صحية راسخ، فإننا نهدف إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء معيار جديد للرعاية الصحية يعود بالنفع على الأشخاص والمجتمعات من حولنا».

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