14.631.482 جرعة لقاح في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 118856جرعة من لقاح «كوفيد 19» في 24 ساعة ليبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 14.631.482 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 147.94 جرعة لكل 100 شخص.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن إجراء 274675 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2,167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 616160 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1767 حالة.‌

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2102 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 595086 حالة.

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