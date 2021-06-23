مسؤولون: الخطوة تعزز تنافسية دبي عالمياً وريادتها في التكنولوجيا والابتكار

المصدر: متابعة - وائل نعيم، مرفت عبدالحميد، البيان

ثمن مسؤولون، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية، ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني، مؤكدين أن الخطوة تعزز تنافسية الإمارة عالمياً وريادتها في التكنولوجيا والابتكار.

وأشاروا إلى أنها تأتي في إطار الاستعداد الأمثل لاقتصاد المستقبل، مؤكدين مواصلة الجهود ومواكبة التوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتطبيق أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، جهوزية القيادة العامة لشرطة دبي للانضمام إلى هيئة دبي الرقمية تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة أن تكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً.

وأضاف معالي الفريق المري إن القيادة العامة لشرطة دبي تواكب دائماً التوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتطبيق أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في إسعاد أفراد المجتمع عبر توفير الخدمات ومتطلبات الحياة الرقمية كافة لهم بصورة سلسة عبر مختلف القنوات والتطبيقات الذكية.

وأشار الفريق المري إلى حرص شرطة دبي على مواكبة التوجهات الحكومية لجعل مدينة دبي سباقة عالمياً في مختلف المجالات ومنها المجالات الأمنية والخدمات الرقمية.

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنشاء هيئة دبي الرقمية. وتؤكد هذه الخطوة أن دبي، التي بدأت رحلتها نحو التحول الرقمي قبل 20 عاماً، تواصل مسيرتها، بتوجيهات سموه، لمضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي الذي يتجاوز 100 مليار درهم، وذلك خلال عامين، لتكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

وأضاف معالي الطاير: «أهنئ أخي حمد المنصوري على هذه الثقة الغالية، وسنواصل، في هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لنساهم في أن تكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى على مستوى العالم».

تحولات

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تواكب دبي بسرعة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صعيد الرقمنة الشاملة لجوانب الحياة كافة.

ويأتي قانون إنشاء هيئة دبي الرقمية الذي أصدرهُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليطلق مرحلة جديدة للتحول الرقمي في إمارة دبي يضعها في الصدارة العالمية تقودها الهيئة الجديدة لرقمنة الحياة في الإمارة فتتوج بذلك مسيرة نجاحها المتصاعد على هذا الطريق لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً، وقد أظهرت دبي تفوقها في التعامل بكفاءة عالية مع تحديات جائحة كوفيد 19».

من جانبه، قال داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي: يسعدنا أن نكون جزءاً من الفريق الرقمي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، يهدف إلى إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد، سعياً منا لدعم وتمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتعاونة وآمنة، وذلك من خلال تقديم الخدمات والمنصات والقنوات الرقمية، وحلول الأمن.

اقتصاد المستقبل

من جهته، قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تواصل إمارة دبي انطلاقتها نحو المستقبل عبر بوابته الرقمية، سعياً منها لرقمنة كل مظاهر الحياة في الإمارة. إن التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القاضية بإنشاء هيئة دبي الرقمية - والتي ستجمع تحت مظلتها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للإحصاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني – تأتي في إطار مساعي القيادة إلى رفع مساهمة القطاع التقني بنسبة 200% خلال عامين».

رقمنة الحياة

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن إصدار قانون إنشاء هيئة دبي الرقمية بهدف رقمنة الحياة في دبي امتداد لريادة دبي وخطتها الطموح في التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، بما يترجم مستهدفات الأجندة الوطنية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي ويتصدر أولوية في الخطط والاستراتيجيات لجعل الإمارة في المقدمة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ تواصل دبي جهودها الرامية إلى تعزيز الريادة والتنافسية واستشراف المستقبل في المجالات كافة، وتوفير خدمات استثنائية ومبتكرة تعزز من رفاهية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

مواجهة التحديات

من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن التحوّل الرقمي عزز مواجهة التحديات، وأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، للتحول الرقمي منذ عقدين من الزمن مثلت البنية الصلبة في مواجهة تحديات ممارسة الأعمال في مرحلة كورونا، والتي شهدت إجراءات احترازية للحد من تداعيات تفشي الفيروس، حيث سارت الأعمال الحكومية على النحو المعتاد ولم نشهد أي معوقات تؤثر عليها.

خطى ثابتة

كما أشادت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بقرار إنشاء «هيئة دبي الرقمية»، موضحةً أن الحياة في دبي تسير بخطى ثابتة نحو الأسعد والأذكى عالمياً بفضل رؤية قيادتنا التي تثبت يوماً بعد يوم أن أفقها مفتوح بلا حدود لكل ما هو خلّاق ومتجدد، بما يساهم في تلبية متطلبات الإمارة كافة نحو مستقبل تتصدر فيه مدن العالم المتقدم.

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