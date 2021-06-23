عبد الله البسطي: مسؤولية كبيرة أولاها سموه لحمد المنصوري وفريق عمله

المصدر: (دبي - البيان)

تمنى معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لحمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، التوفيق له ولفريق عمله في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء​، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أنها مسؤولية كبيرة أولاها إياه سموه. ونشر معاليه صورة تجمعه مع المنصوري عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وقال: «الأخ والصديق حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية. مهمة ومسؤولية كبيرة أولاها إياه سيدي الشيخ محمد بن راشد. الله يوفقه وفريق عمله في تحقيق رؤية سموه».

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