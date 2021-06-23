«الوطني» يختتم دور انعقاده العادي الثاني بعقد جلسته الـ14 الثلاثاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بعقد جلسته الرابعة عشرة، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي.

ويناقش فيها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. وسيتم في الجلسة تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رقم (69) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه الأعضاء سؤالين إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الأول من عفراء بخيت العليلي حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، والثاني من شذى سعيد النقبي حول «سن دخول رياض الأطفال»، وتوجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، ويوجه عدنان حمد الحمادي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حول «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

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