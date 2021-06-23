4685 مستفيداً من مجالس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن تنفيذ 13 مجلساً اجتماعياً منذ بداية العام الجاري، وتم تقديمها عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحضور داخل قاعة المؤتمرات في المقر الرئيس للجمعية في منطقة الظيت وفرعها في منطقة الرمس في رأس الخيمة.

وأكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام للجمعية أن المجالس الاجتماعية تأتي ضمن أجندة الجمعية بهدف تعزيز روح التواصل بين أفراد المجتمع ومختلف فئاته. وأشار إلى أن الجمعية حرصت منذ بداية انتشار جائحة كوفيد 19 على تحقيق الفائدة المرجوة لأكبر شريحة مجتمعية ممكنة، إذ استفاد من المجالس المجتمعية التي تم تقديمها 4685 مستفيداً ومستفيدة.

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