شهادة تقييم عالمية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

المصدر: دبي - وام

حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية على شهادة معتمدة لتطبيق المعيار القياسي الدولي «ISO 45003:2021» لإدارة الصحة والسلامة النفسية من هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» تتويجاً لجهودها في الالتزام بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن كفاءة المنظومة الصحية في الإمارات تمثل شاهداً على التزام الحكومة الرشيدة بتعهداتها تجاه توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية وتطوير الأداء في كل مرافق القطاع الصحي وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية والأمن الصحي، حيث سطرت الدولة فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في جميع المؤشرات والتقارير الدولية.

وبارك معاليه لفريق العمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفى الأمل للخدمات النفسية هذا الإنجاز العالمي الفريد.

من جهته أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن حصول مستشفى الأمل على أول شهادة «آيزو» في العالم للصحة والسلامة النفسية يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات وتبنيها الاستراتيجيات الاستباقية والاستمرار في تحسين مؤشرات أداء الكفاءات الطبية.. مثنياً على جهود الكوادر القيادية والطبية والفنية في المستشفى لتحقيق أفضل المعايير العالمية في الخدمات الصحية.

معايير

من ناحيته أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرص المؤسسة على تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والطبية من خلال تطبيق برامج ومعايير الجودة والسلامة لضمان حماية المرضى والعاملين ومأمونية المرافق والمستشفيات وتوفير ظروف العمل المثالية والمحافظة على الصحة والسلامة والرفاهية للعاملين الصحيين وخط الدفاع الأول في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» وما صاحبها من آثار نفسية على العاملين، حيث أصبح دعمهم نفسياً داخل المؤسسات أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وهنأ كادر المستشفى على جميع المستويات بهذا الإنجاز العالمي غير المسبوق الذي يعزز الثقة بكفاءة الخدمات النفسية في الدولة ويتماشى مع استراتيجية المؤسسة في بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتجسيداً لكون الجودة وسلامة المرضى ركائز أساسية في التطوير الدائم للقطاع الصحي.

تحديات

وأشار الدكتور السركال إلى أن التحديات التي ترافقت مع ظهور جائحة «كوفيد 19» لم تحد من قدرات المؤسسة على المضي في مسيرة استمرارية الأعمال والخدمات بكفاءة وتميز مواصلة السير بثقة وعزيمة والالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان سلامة وصحة موظفينا ومتعاملينا وشركائنا ضمن أهدافنا الأولى.

وقالت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية إن هذا الإنجاز العالمي للمستشفى حافز لمواصلة نجاحاتنا وإرساء بيئة عمل آمنة محصنة من المخاطر لتعزز مسيرة التميز والجودة ويأتي ضمن سلسلة إنجازات حققها المستشفى.

رفاهية

أوضحت الدكتورة آمنة تركي آل علي مديرة مستشفى الأمل للصحة النفسية أن المواصفة تشمل معلومات عن كيفية التعرف على المخاطر النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على العاملين مثل تلك التي تنشأ من العمل عن بُعد أو ضغوطات العمل أو عند الطوارئ والأزمات وتقدم أمثلة على الإجراءات الفعّالة التي يمكن اتخاذها لإدارة هذه الإجراءات وتحسين رفاهية الموظف كبرامج تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي وتعزيز المشاركة والتشاور وبرامج التطوير المهني.

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