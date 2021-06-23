أبوظبي تعلن استئناف الرحلات البحرية اعتباراً من سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن استئناف الرحلات البحرية بعد أشهر من الإغلاق خلال العام 2020 عملاً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

وقد شكّل العام 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، حيث شهد نمواً ملحوظاً تمثّل باستقبال حوالي 500000 زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46% بالمقارنة مع العام 2018 بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 192 مرة، بزيادة نسبتها 43% عن العام 2018.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يسعدنا أن نرحب بعودة السفن السياحية إلى أبوظبي بعد عام مليء بالتحديات، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرائدة لتنشيط قطاع السياحة في الإمارة بعد النتائج المبهرة التي حققناها في مكافحة انتشار الوباء.

وخطوة أخرى نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة البحرية ومع تحقيقنا رقماً قياسياً لعدد السياح القادمين عن طريق البحر، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الشركات والسياح إلى عاصمة دولة الإمارات، ومواصلة تزويدهم بخدمات وتجارب استثنائية. هدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، إلى جانب توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة».

من جانبها قالت نورة راشد الظاهري، مدير عام أعمال الرحلات البحرية – موانئ أبوظبي: «نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار والمسافرين الحاصلين على لقاح «كوفيد 19» والترحيب بهم مجدداً في عاصمة دولة الإمارات ومتحمسون لعودة أعمال السفن السياحية في ميناء زايد وجزيرة صير بني ياس، مع المحافظة على ضمان صحة وسلامة كل الزوار، والتي تأتي في طليعة أولوياتنا».

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