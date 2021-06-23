تعاون بين «الاتحادية للشباب» و«مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع «مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد»، وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بينهما للعمل مع المبدعين الشباب على منتجات إبداعية متعددة، وتوحيد جهودهما لتمكين الشباب المشاركين في مشروع «الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان»، عبر تخصيص مساحات مزودة بالخدمات تمكنهم من تحويل إبداعاتهم إلى مشاريع تجارية قائمة على أرض الواقع.

وستقدم المؤسسة الاتحادية للشباب بموجب مذكرة التفاهم الفرصة لرواد الأعمال الشباب لاستثمار إبداعاتهم وطاقاتهم ضمن «مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد»، وذلك من خلال توفير مساحات مجانية مزودة ومجهزة بكل الإمكانات تتيح لهم إطلاق مشروعاتهم التجارية المبتكرة التي تسهم في تفعيل دورهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «تشكل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في مسيرة المؤسسة الاتحادية للشباب لتمكين المبدعين الشباب، ودعم نموذج عملها القائم على تكريس نهج التعلم مدى الحياة كأساس لضمان التجديد في مهارات الشباب، وتحفيزهم على دخول مجال ريادة الأعمال باعتباره ركيزة رئيسية لضمان مساهمتهم الفاعلة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دولة الإمارات في صناعة مستقبل مشرق وأفضل للأجيال القادمة».

وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع كل الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات لدعم مسيرة إثراء معارف الشباب وخبراتهم وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، واستثمار إبداعاتهم على نحو يسهم في إشراكهم وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة».

وتابع: «مذكرة التفاهم مع (مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد)، تتماشى مع جهودنا في العمل على توفير البيئة الملائمة لاحتضان المبدعين الشباب وتكريس ثقافة ريادة الأعمال في نفوسهم".

مبادرات

قال فرشيد جبارخيل، المدير التنفيذي لمشروع فاطمة بنت محمّد بن زايد: «ملتزمون بالعمل لتطوير شراكتنا مع المؤسسات والجهات الداعمة لريادة الأعمال، وسعداء بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب للمساهمة في تطوير مبادرات موجهة للشباب من شأنها المساهمة في إثراء معارفهم، وصقل مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتمكين رواد الأعمال من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعزز دورهم الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة».

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