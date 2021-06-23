النائب العام بدبي يبحث التعاون القضائي مع القنصل السعودي

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عبدالله بن منصور المطوع ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، بمناسبة استلامه مهام عمله في القنصلية مؤخراً، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء تمنى الحميدان للقنصل الجديد دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتم تبادل الدروع التذكارية. حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وخالد الزهراني، نائب القنصل العام.

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