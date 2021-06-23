عبدالله المري يثمّن تخصيص يوم أممي للاحتفال بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تخصيص الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2021، لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن تخصيص هذا اليوم لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول يسهم في استذكار الجهود الجبارة والكبيرة والإنسانية، التي قدموها أثناء التعامل مع الجائحة، التي امتدت تداعياتها في كل أنحاء العالم.وقال معاليه:

إن تخصيص يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول يسهم في إلقاء الضوء على الدور النبيل والتضحيات الكبيرة التي قام بها كل الرجال والنساء في مكافحة الفيروس على مدار أكثر من عام، وعلى امتداد 24 ساعة في اليوم منذ بدء الجائحة، والذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وولاء وانتماء وتفانٍ في كل أوطانهم على امتداد العالم.

وأكد معالي الفريق المري أن جهود خط الدفاع الأول هي محط فخر واعتزاز، ومحل تقدير واحترام، لما قدموه من جهود نوعية في التعامل مع الجائحة، التي شكلت ضغطاً على كل الموارد البشرية في كل أنحاء العالم، مبيناً أن تعاملهم مع الجائحة عكس أسمى معاني القيم الإنسانية في دعم البشرية جمعاء، وتقديم كل الرعاية والدعم الطبي والنفسي للمرضى مع تضافر جهود كل أفراد وفئات المجتمعات، في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وصولاً إلى بدء حملة التطعيمات على المستوى العالمي.

وأثنى معالي القائد العام لشرطة دبي على تخصيص الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام يوماً للاحتفال بالخدمة العامة، لما يحمل من أهداف سامية في الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالعاملين في الخدمة العامة للمجتمعات، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في عملية التنمية.

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