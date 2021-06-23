تخريج 30 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن مبادرة «100 مبرمج» تهدف إلى تعزيز قدرات العناصر الشرطية العاملة بشرطة الشارقة حتى تتمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وتطوير أساليب الكشف عن الجريمة وفق منظومة تقنية مطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الإدارات من الناحية التقنية والاستدامة من الموارد البشرية.

وذلك من خلال تأهيل أكبر عدد من المبرمجين في مجال تصميم، وتطوير البرامج التقنية لمواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته وتسليحهم بأدوات المستقبل، وبناء قدراتهم العلمية والعملية، وكل ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكليات التقنية العليا.

جاء ذلك خلال تخريج شرطة الشارقة 30 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من الضباط وضباط الصف، إضافة إلى العناصر الشرطية من الذين تم تخريجهم وتكريمهم.

وبيّن اللواء الشامسي أن رؤية «100 مبرمج» تتلخص في أن تكون القيادة العامة لشرطة الشارقة الجهة الأمنية الرائدة في مجال التقنيات والخدمات الذكية، ورسالتها تتمحور حول العمل على تأهيل كوادر بشرية في مجال التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية.

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