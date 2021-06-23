تفاهم بين «إقامة دبي» وجمعية المخترعين في مجال الإبداع والابتكار

المصدر: دبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإبداع والابتكار، والارتقاء بالكفاءات الوطنية.

وقّع المذكرة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد عبدالله مجان، رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، بحضور العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين. ونصت المذكرة، على تبني برامج مبتكرة لتأهيل ورعاية موظفي إقامة دبي المبدعين والمبتكرين لإنجاز اختراعاتهم. وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية بين الطرفين.

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