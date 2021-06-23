كتاب يتناول رحلة دبي في التصدي لـ«كورونا»

المصدر: (دبي – مرفت عبدالحميد)

استعرضت هيئة الصحة بدبي عبر جناحها في معرض الصحة العربي كتاب «التحدي»، الذي يوثق تجربة رحلة دبي في التصدي لجائحة «كورونا»، حيث أوضحت وفاء خالد المحيسن في إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي لـ«البيان» أن الكتاب يتناول رحلة التحدي، التي خاضتها إمارة دبي في التصدي للجائحة الصحية، التي اجتاحت العالم والدولة، بالتعاون مع جهات عدة.

وقالت: إن كتاب التحدي يتناول كيف تصدت دبي بقيادتها الحكيمة، التي اتخذت قرارات فورية، وبكل شفافية للتصدي للجائحة، كما يستعرض جهود الصفوف الأولى، والتي عززت توجه الإمارة نحو الريادة والتميز في هذا القطاع الصحي الحيوي والمهم، ويعكس أهمية القطاع الصحي في دبي كونه مرتكزاً لتحقيق التنافسية العالمية في مجالي الصحة والابتكار، ومدى جودته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية. وأضافت المحيسن: إن الكتاب يوثق رحلة التصدي لتفشي فيروس «كورونا» المستجد منذ بدء انتشاره وحتى الآن بكل شفافية ووضوح ومصداقية، ويستعرض كل القرارات والإجراءات والآليات المتخذة في سبيل الحد من انتشار الإصابة بالفيروس، كما يستعرض عدد اللقاحات التي حصل عليها السكان.

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