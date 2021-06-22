«ميدلاب 2021» يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية

المصدر: دبي - وام

شهد معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط 2021» للمختبرات الطبية مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمتحدثين ضمن جلساته المتعددة ونقاشات الطاولة المستديرة حول ما يشهده القطاع الطبي من تطورات متواصلة.

ويعرض «ميدلاب 2021» - المقام حالياً بالتزامن مع معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021» في مركز دبي التجاري العالمي - أحدث المنتجات المختبرية ويعزز من فرص التواصل.. فيما تعقد خلاله سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً مع التركيز على خلق الفرص وتعزيز التعاون وإقامة العلاقات.

وسلط الدكتور جنيد باجوا كبير العلماء الطبيين في شركة أبحاث «مايكروسوفت» - خلال حديثه في مؤتمر إدارة المختبرات في «ميدلاب الشرق الأوسط» - الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في المختبرات، موضحاً أن المزيد من البيانات في مجال الرعاية الطبية مثل الجينات والبيئات ومعايير الصحة العامة والظروف الاجتماعية التي نعيش فيها والبيانات من الأجهزة القابلة للارتداء أصبحت الآن متاحة بحرية أكبر.

وقال إن الجمع بين جميع أصول البيانات هذه معاً يمثل تحدياً حسابياً، ولكن الاستفادة من ذلك لأغراض الصحة هو الخطوة القادمة لقطاع الرعاية الصحية.. وهناك العديد من مجالات الابتكار في المختبرات من حيث تطورات الأتمتة في التجميع المنزلي والاختبار المنزلي واختبار نقطة الرعاية وكل ذلك يقود في النهاية إلى تجارب أفضل للمرضى.. وهناك أيضاً تحولات تقنية ضخمة تحدث حول تسلسل الجينوم البشري وعلم الأمراض الرقمي وأنظمة الاختبار الآلي.

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