سيف الشامسي: «100 مبرمج» تعزز قدرات عناصر شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن مبادرة «100 مبرمج» تهدف إلى تعزيز قدرات العناصر الشرطية العاملة بشرطة الشارقة حتى تتمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وتطوير أساليب الكشف عن الجريمة وفق منظومة تقنية مطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الإدارات من الناحية التقنية والاستدامة من الموارد البشرية، وذلك من خلال تأهيل أكبر عدد من المبرمجين في مجال تصميم، وتطوير البرامج التقنية لمواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته وتسليحهم بأدوات المستقبل، وبناء قدراتهم العلمية والعملية، وكل ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وتأكيداً على مساهمتها في إعداد كوادر متخصصة في مجال البرمجة الإلكترونية. جاء ذلك خلال تخريج شرطة الشارقة 30 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من الضباط وضباط الصف، إضافة إلى العناصر الشرطية من الذين تم تخريجهم وتكريمهم.

ريادة

وبيّن اللواء الشامسي أن رؤية «100 مبرمج» تتلخص في أن تكون القيادة العامة لشرطة الشارقة الجهة الأمنية الرائدة في مجال التقنيات والخدمات الذكية، ورسالتها تتمحور حول العمل على تأهيل كوادر بشرية في مجال التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما أن من أهم أهداف المبادرة تعزيز القدرات التقنية من خلال تأهيل الموارد البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير أساليب الكشف عن الجريمة وفق منظومة تقنية مطورة إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية للمتعاملين ما يحقق رفاهية وجودة حياة المجتمع وتطوير النظم والبرامج التقنية المستخدمة لتعزيز النظم الإدارية.

مهارات

ومن جهته أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن المبادرة التي أطلقها مجلس شباب شرطة الشارقة تعد مبادرة هادفة تمكن الملتحقين بها من التعرف على أهم البرمجيات واكتساب المهارات الحديثة التي سوف تكون جزءاً من حياتهم اليومية، فتطوير المهارات ليس فقط في الجانب الأكاديمي وإنما من الجانب الاحترافي والمهني وبشهادات عالمية أصبحت الحاجة ملحة لها في الدولة، مبيناً أن تلك الدورات التي التحق بها عناصر شرطة الشارقة ستطور قدراتهم في مختلف التطبيقات واستخدامها بالشكل الأمثل في الأمن المجتمعي.

وقال: إن المبادرة مدتها 6 أشهر مقسمة على 3 مساقات وكل مساق مدته شهران، كما أن المساق يعتمد على البرمجيات الحديثة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة، مبيناً أن هناك موجهين من كليات التقنية يتابعون بشكل مستمر أداء الطلاب حتى ينجزوا المهام المطلوبة منهم لكل مرحلة حتى يتحصلوا على الشهادة والتي تعد شهادة عالمية معتمدة من وزارة الذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز