شرطة دبي تخرج أول دفعة لبرنامج «تأهيل العارضين»

المصدر: دبي - البيان

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بتأهيل الموظفين ممن يمثلون شرطة دبي في منصات المعارض المحلية والدولية، شهد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تخريج أول دفعة لبرنامج «تأهيل العارضين» في شرطة دبي، بعد حصولهم على التدريب والمواد العلمية التخصصية التي تُمكنهم من التعامل بحرفية عالية مع زوار منصات شرطة دبي في كافة المعارض.

وحضر حفل تخريج وتكريم أول دفعة لبرنامج تأهيل العارضين والذي أعدته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، كل من: العقيد محمد عتيق منسق برنامج تأهيل العارضين، والعقيد عيسى محمد المطوع مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، والعقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من الضباط والموظفين في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد خالد شهيل: أن مشروع برنامج تأهيل عارضي شرطة دبي جاء بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري بتقديم الدورات التخصصية لمن يمتلكون المقومات والقدرات على التواصل مع الجمهور الزائر إلى منصات شرطة دبي في المعارض، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للتدريب عملتا على إعداد المادة العلمية والتدريبية المختصة للبرنامج الذي خضع له كافة المشاركين ليكونوا على أهبة الاستعداد الدائم لتمثيل شرطة دبي في المعارض المحلية والعالمية.

انطباع

ولفت العميد شهيل إلى أن الموظفين الذين يمثلون شرطة دبي في المعارض يجب أن يمتلكوا كافة الإمكانات التي تجعلهم قادرين على ترك انطباع إيجابي عند الجمهور وأن يمتلكوا المهارات في التواصل والاتصال وإيصال المعلومات بكل سهولة، مبيناً أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وستكون هناك دفعات مستقبلية ضمن البرنامج.

وفي ختام الحفل، أثنى العميد شهيل على كافة جهود والتزام كافة المشاركين في برنامج تأهيل العارضين في شرطة دبي، والمحاضرين العاملين على إعداد المادة التدريبية والمنسقين، متمنياً للجميع التوفيق الدائم.

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