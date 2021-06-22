الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح حاراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الجنوبية الغربية، والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والثاني عند الساعة 23:41

والجزر الأول عند الساعة 17:09، والثاني عند الساعة 06:54.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58، والثاني عند الساعة 19:47، والجزر الأول عند الساعة 14:28، والثاني عند الساعة 02:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 80 15

دبــي 45 33 65 15

الشارقة 47 28 80 10

عجمان 45 30 85 15

أم القيوين 47 26 70 10

رأس الخيمة 44 29 75 15

الفجيرة 37 32 85 40

العين 47 33 55 10

ليوا 47 26 85 10

الرويس 36 26 70 20

السلع 38 27 75 20

دلما 38 30 85 35

طنب الكبرى 39 31 80 30

طنب الصغرى 39 30 80 35

أبو موسى 46 30 80 15.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز