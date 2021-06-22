بلدية دبي أول دائرة حكومية تعتمد المسميات الوظيفية للعمل عن بعد

المصدر: وام

اعتمد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي المسميات الوظيفية للعمل عن بعد في الدائرة للوظائف التي يمكنها العمل عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الوظائف ضمان استمرارية الدائرة بتقديم خدماتها وعملياتها بكفاءة وفاعلية.

وتعتبر البلدية أول دائرة حكومية تعتمد هذه المسميات ويأتي ذلك تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وبدأت بلدية دبي بتطبيق نظام العمل عن بعد في الظروف الاعتيادية وأنظمة العمل الأخرى المطبقة لديها مثل نظام الورديات ونظام الدوام المرن حيث كانت الرائدة في تطبيق نظام الدوام المرن منذ عام 2007، كما ساهمت إستراتيجية الدائرة في التحول الذكي وتأهيل وتطوير الموظفين في تمكين الدائرة من التحول المرن لنظام العمل عن بُعد.

وأثبتت تجربة البلدية في تطبيق نظام العمل عن بعد نجاحها في تعزيز الرشاقة المؤسسية ورفع سعادة الموظفين وزيادة كفاءة العمليات والخدمات وتخفيض البصمة الكربونية الأمر الذي يعد نتاجا لتبني الدائرة لأرقى الوسائل الذكية في مختلف قطاعاتها وتسخيرها في مجالات العمل كافة بهدف ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير ووجود بيئة عمل تتميز بالمرونة والإنجاز.

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