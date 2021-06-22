فئتان من زوار أبوظبي يمكنهم الحصول على لقاح كوفيد بالمجان

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أنه بات بإمكان فئتين من زوار أبوظبي أخذ لقاح كوفيد ـ 19 بالمجان وهما: حاملو التأشيرة الصادرة عن إمارة أبو ظبي وحاملو جوازات السفر المؤهلون للحصول على تأشيرة لدى الوصول مع ختم دخول من إحدى نقاط دخول أبو ظبي، وإثبات ذلك وقت الحصول على اللقاح.

من جهتها، قالت «رويترز» إن إمارة أبوظبي تعرض تطعيماً مجانياً للسياح للوقاية من مرض كوفيد-19 بعد أن كان التطعيم قاصراً على المواطنين والمقيمين.

ونسبت الوكالة إلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التي تدير البنية التحتية للصحة العامة في الإمارات، بأن الزائرين الذين يحملون تأشيرة دخول صادرة من أبوظبي أو جوازات سفر تتيح لهم الحصول على تأشيرة سياحة عند الوصول إلى الإمارات عن طريق أبوظبي يحق لهم الحجز للحصول على تطعيم مجاني.

وذكرت أنه يمكن للقادمين من 27 دولة، منها الصين وألمانيا والولايات المتحدة، الدخول دون حجر صحي لدى الوصول.

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