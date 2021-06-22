حاكم الشارقة يطلع على كنز أثري اكتشف في منطقة مليحة

المصدر: وام

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم "الثلاثاء" خلال زيارته مبنى هيئة الشارقة للآثار على أحدث الاكتشافات الأثرية المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي وجدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار حول مكونات الكنز الأثري الذي اكتشف أثناء عمليات المسح والتنقيب.

وبحسب الدراسة الأولية تبين أن العدد الإجمالي للعملات المكتشفة 409 عملات من فئة الدراخما الرباعية التي يتراوح وزنها ما بين 16 إلى 17 جراما مكونة جميعها من مادة الفضة، وتمثل جميع العملات المكتشفة في الجرة عملات نادرة وبعضها لم يتم تسجيلها في السابق حيث تعتبر فئة جديدة من عملات مليحة.

وصنفت العملات بحسب القالب لنوعين، الأول قالب ذو وجه واحد وعدد العملات فيه 385 عملة، وهي عملات نادرة تم تسجيل ثلاث عملات منها في السابق فقط في مليحة، وتعتبر من الإصدارات العامة في شبه الجزيرة العربية وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي في القرن الثالث قبل الميلاد.

والنوع الثاني قالب ذو وجهين وعدد العملات فيه 24 عملة يعد بعضها نادرا جداً لم يسبق تسجيله من قبل أو معرفته ويمكن تأريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

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