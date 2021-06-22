محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء هيئة دبي الرقمية

المصدر: البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية،ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني .

وقال سموه في حسابه على تويتر "أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني .. ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي..الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي.

وأضاف سموه " بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما .. حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين .. توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً ..

#محمد_بن_راشد: أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء هيئة #دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي.@HHShkMohd pic.twitter.com/tgOaTGuvwm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 22, 2021

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