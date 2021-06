المستشفى الأمريكي دبي يطرح آفاقاً جديدة للمستقبل في معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021»

المصدر: دبي - البيان

يقدم المستشفى الأمريكي في دبي، المزود الرائد للرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، تجربة رعاية صحية متطورة للزوار ضمن فعاليات معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2021»، أكبر معرض للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويطرح المستشفى الأمريكي في دبي تكنولوجيا متقدمة لخلق تجربة مميزة لا تنسى للزوار، من خلال منصة عرض تدعى « شكل المستقبل -Shape of the future»، التي تم تصميمها بواسطة شركة «ذا هانجينج هاوس - The Hanging House» ، حيث تقدم المنصة عرضاً تفاعلياً عبر 6 نقاط اتصال يتم تفعيل كل منها من خلال التفاعل البشري لتأخذ الزوار في رحلة تعليمية مميزة .

شكل وسائل الاتصال في المستقبل هي:-

• التكنولوجيا المعززة بشرياً والتي وتؤدي إلى رحلة تفاعلية.

• تجربة الجراحة بمساعدة الروبوت.

• التوعية بمبدأ «المريض أولاً» في المستشفى الأمريكي في دبي بدعم الذكاء الاصطناعي.

• وصول الأطباء إلى القرارات الطبية السريرية من خلال سجل سيرنر الطبي الإلكتروني.

• تعلم كيفية تنفيذ عملية التنبؤ الذكية لدخول مريض كوفيد 19 لغرفة العناية المركزة من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي.

• معلومات عن المستشفى الأمريكي في دبي من خلال شاشة تفاعلية.

وسيختبر الزوار كل نقطة اتصال بشكل مستقل بدون الحاجة إلى توجيه أو تفاعل مع موظفي المستشفى الأمريكي في دبي، حيث تحول هذه الميزة كل زائر إلى مستخدم للتكنولوجيا.

عندما بدأ المستشفى الأمريكي في دبي التواصل مع «ذا هانجينج هاوس - The Hanging House» لترجمة رؤيته إلى منصة تفاعلية للزوار في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2021»، كان الهدف واضحًا لتصوير التناغم بين التميز الطبي للمستشفى والتقدم التكنولوجي بطريقة بسيطة ولكنها مقنعة من أجل تفاعل زوار المعرض معها، ونجح «ذا هانجينج هاوس - The Hanging House» في تنفيذ رؤية المستشفى الأمريكي في دبي في غضون 96 ساعة.

كما وتمهد مراكز التميز في المستشفى الأمريكي في دبي، في مجموعة من مجالات الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وجراحة العظام، الطريق لحلول رعاية صحية مميزة. ويعد المستشفى أيضًا نموذجًا يحتذى به في الجراحة الروبوتية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وأول منشأة طبية في الإمارات تستخدم الجيل الرابع من نظام دافنشي إكس آي الروبوتي. كما يستخدم المستشفى الأمريكي في دبي أيضًا نظام ROSA® للركبة لإجراء جراحات استبدال الركبة بأحدث التقنيات ROSA® في قسم العظام.

وفى تعليقها على هذه المشاركة المميزة، قالت سماح عزيز، مديرة التسويق للمجموعة في المستشفى الأمريكي في دبي: "سيشهد زوار معرض الصحة العربي 2021 تجربة رعاية صحية لا تُنسى مع منصة «شكل المستقبل – Shape of the future» حيث يسعدنا أن نتشارك مع ذا هانجينج هاوس، التي ترجمت رؤيتنا لتقديم مفهوم رقمي تفاعلي. 25 عامًا من التقدم الذي أحرزه المستشفى الأمريكي في دبي في ترسيخ القيم التي تركز على المريض والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، ملتزماً بتحسين نتائج الرعاية الصحية، وتعد مشاركتنا في معرض الصحة العربي 2021 دليلاً على هذا الهدف ".

وعن التعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي، قالت أنام أحمد، كبيرة مسؤولي الأفكار المميزة في ذا هانجينج هاوس: "نهدف لضمان مشاركة الزائرين بشكل كامل مع تكنولوجيا الرعاية الصحية سريعة التطور بالتنسيق الكامل مع المستشفى الأمريكي في دبي. لقد دمجنا أفكارنا مع التكنولوجيا لخلق تجارب تفاعلية مميزة، ونسعى لتغيير طريقة تجربة الناس للرعاية الصحية ".

حول المستشفى الأمريكي في دبي:-

تأسست المستشفى الأمريكي في دبي في العام 1996، وهي مؤسسة طبية رائدة في توفير الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تقديم خدمات طبية عالمية المستوى. وتضم المستشفى 252 سريرًا، وتشمل أقسام العناية المركزة والطب العام والجراحة، إضافة إلى وجود أحدث المرافق، كما يعمل بها فريق على قدر عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجالات الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 40 تخصصًا طبيًا وجراحيًا. ويحمل جميع الأطباء في المستشفى الأمريكي دبي شهادة البورد الأمريكي أو ما يعادلها، لضمان حصول المرضى في الإمارات العربية المتحدة على الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الدولية.

والمستشفى الأمريكي دبي أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحوز جائزة اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، كما أن مختبرها يعد أول مختبر في القطاع الخاص على مستوى المنطقة يحظى باعتماد كلية أخصائي الأمراض الأمريكية. ويعتبر المستشفى العضو الأول في شبكة مايو كير المرموقة. وعلاوة على ذلك، كان برنامج السرطان في المستشفى الأمريكي في دبي سبّاقًا في تقديم الرعاية الشاملة في دبي. ويعد مركز تدريب دعم الحياة فيه أول مستشفى خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اعتماده كمركز للتدريب الدولي من قبل جمعية القلب الأمريكية.

وحرصًا منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبق المستشفى الأمريكي في دبي برنامج التميز في الخدمة، وينظم قسم التعليم السريري برامج تعليمية متعددة التخصصات للعاملين في المجال الطبي. للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال

حول ذا هانجينج هاوس:-

«ذا هانجينج هاوس - The Hanging House» هي وكالة تجريبية متخصصة في دمج التكنولوجيا بالرؤية البشرية للتواصل مع الجماهير بطرق غير عادية. لديها مجموعة من المتخصصين تشمل المصممين ورواة القصص والمطورين ومرشدي إدارة المشاريع.

