الإمارات الأولى عالمياً في الحصول على شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين الصحيين

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً متميزاً يعزز ريادتها ومكانتها التنافسية، حيث أعلنت هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في نيل شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين، حيث حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية على شهادة معتمدة لتطبيق المعيار القياسي الدولي (ISO 45003:2021) لإدارة الصحة والسلامة النفسية، وذلك تتويجاً لجهود المؤسسة في الالتزام بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين. ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لضمان بيئة عمل صحية ونفسية آمنة للعاملين على كافة المستويات.

وقالت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى سجل إنجازاتها الدولية شهادة إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين الصحيين والذي يساهم في تحسين المرونة التنظيمية وتعزيز الأداء والإنتاجية، بالإضافة إلى بناء بيئة عمل إيجابية، وتحسين الاستبقاء الوظيفي والتنوع، وتعزيز مشاركة الموظفين والابتكار، والامتثال القانوني، وتقليل الغياب عن ضغوط مكان العمل ومعدلات الارهاق الوظيفي والقلق والاكتئاب.

وجاء إعلان الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق الخبراء المستقلين من هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، هيئة التصنيف الرائدة في العالم، من إجراء عملية تدقيق شاملة لكافة العمليات الإدارية والفنية بمستشفى الأمل للصحة النفسية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية" ISO 45003:2021 .

إنجاز عالمي غير مسبوق

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن كفاءة المنظومة الصحية في الإمارات تمثل شاهداً على التزام الحكومة الرشيدة بتعهداتها تجاه توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية، وتطوير الأداء في كافة مرافق القطاع الصحي، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية والأمن الصحي. حيث سطرت دولة الإمارات فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في جميع المؤشرات والتقارير الدولية، وبارك معاليه لفريق العمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفى الأمل للخدمات النفسية هذا الإنجاز العالمي الفريد.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن حصول مستشفى الأمل على أول شهادة آيزو في العالم للصحة والسلامة النفسية يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات، وتبنيها الاستراتيجيات الاستباقية والاستمرار في تحسين مؤشرات أداء الكفاءات الطبية. وأثنى سعادته على جهود الكوادر القيادية والطبية والفنية في المستشفى وثمّن أدائهم المتميز لتحقيق أفضل المعايير العالمية في الخدمات الصحية.

تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات الصحية حرص المؤسسة على تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والطبية من خلال تطبيق برامج ومعايير الجودة والسلامة لضمان حماية المرضى والعاملين ومأمونية المرافق والمستشفيات، وتوفير ظروف العمل المثالية والمحافظة على الصحة والسلامة والرفاهية للعاملين الصحيين وخط الدفاع الأول، في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وما صاحبها من آثار نفسية على العاملين، حيث أصبح دعمهم نفسياً داخل المؤسسات أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وهنأ سعادة الدكتور السركال كادر المستشفى على جميع المستويات بهذا الإنجاز العالمي غير المسبوق الذي يعزز الثقة بكفاءة الخدمات النفسية في الدولة. والذي يتماشى مع استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتجسيداً لكون الجودة وسلامة المرضى ركائز أساسية في التطوير الدائم للقطاع الصحي.

وأشار سعادة السركال إلى أن التحديات التي ترافقت مع ظهور جائحة كوفيد-19 لم تحد من قدرات المؤسسة على المضي في مسيرة استمرارية الأعمال والخدمات بكفاءة وتميز، مواصلة السير بثقة وعزيمة والالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان سلامة وصحة موظفينا ومتعاملينا وشركائنا ضمن أهدافنا الأولى.

حافز لمواصلة التميّز

ومن جهتها قالت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية:" أن هذا الإنجاز العالمي للمستشفى حافز لمواصلة نجاحاتنا وإرساء بيئة عمل آمنة محصنة من المخاطر، لتعزز مسيرة التميز والجودة، ويأتي ضمن سلسلة إنجازات حققها المستشفى كان آخرها حصول المستشفى على آيزو نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، كأول مستشفى نفسي يحصل على هذه الشهادة في تطبيق أعلى مستويات الإدارة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في منطقة الشرق الأوسط من هيئة التصنيف البريطانية.

وأوضحت الدكتورة نور المهيري أن إعداد مواصفة ISO 45003-2021 بدأ في العام الجاري لمساعدة المؤسسات التي تستخدم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بناءً على مواصفة ISO 45001 للصحة والسلامة المهنية، وهي أول معيار عالمي يقدم إرشادات عملية حول إدارة الصحة النفسية في مكان العمل. وإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية، وذلك كجزء من نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وشرحت الدكتورة الدكتورة آمنة تركي آل علي مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية أن المواصفة تشمل معلومات عن كيفية التعرف على المخاطر النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على العاملين، مثل تلك التي تنشأ من العمل عن بعد أو ضغوطات العمل أو عند الطوارئ والأزمات، ويقدم أمثلة على الإجراءات الفعالة التي يمكن اتخاذها لإدارة هذه الإجراءات وتحسين رفاهية الموظف، كبرامج تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي وتعزيز المشاركة والتشاور وبرامج التطوير المهني.