9282410 سكان الإمارات في 2020

المصدر: دبي ــ وام

بلغ العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات عام 2020، تسعة ملايين و282 ألفاً و410، وفق ما ذكره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7 %، بما يعادل 6468460 نسمة.

فيما بلغت نسبة الإناث 30.3 %، بما يساوي 2813950 نسمة. وأوضحت الأرقام أن العمر المتوقع عند الميلاد، يبلغ 79.9 سنة، ما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة. كما بلغ العمر الوسيط للسكان 32.8 سنة، ما يعني أن مجتمع الإمارات فتي، وأن معظم السكان من الأفراد المساهمين في القوى العاملة، ويشكلون جزءاً مهماً من نمو اقتصاد الدولة.

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