20 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي في غزة

المصدر: أبوظبي ــ وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي، والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتسعى الإمارات دائماً نحو تقديم كل دعم ممكن، لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف، التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية.

وتتابع الإمارات عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أرسلت 960 طناً من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في القطاع خلال يونيو الجاري، إضافة إلى 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، خلال يناير الماضي.

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