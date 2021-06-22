دبي تواصل دعم القطاعات الحيوية لتسريع التعافي

المصدر: دبي ــ البيان

يواصل اقتصاد دبي تعزيز المؤشرات الإيجابية، وتأكيد حيويته مع تسارع الانتعاش في مختلف القطاعات، وهو ما يظهره الأداء القوي والمستمر لأنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والحضور العالمي الواسع فيها، مع تضاعف الثقة الدولية بدبي.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، و«ميدلاب الشرق الأوسط 2021»، بوجود عالمي كبير ضم 1500 شركة عارضة من أهم الشركات في مجال الرعاية الصحية، وأبرز المختبرات الطبية الرئيسية من 62 دولة.

وأكد سموه أن دبي مستمرة في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، والقيام بدور مؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وأن المشاركات الدولية الواسعة دليل على مدى عمق الثقة بدبي.

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