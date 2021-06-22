السفارة الفرنسية وشركة لويس فيتون تشيدان بشرطة عجمان

المصدر: (عجمان - وام )

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في مكتبه، جنان كبارة مستشارة قانونية إقليمية لقضايا الملكية الفكرية للسفارة الفرنسية.

ومالك حنوف مدير حماية العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة لويس فيتون العالمية الفرنسية، المعروفة بمنتجاتها في مجال الأزياء والمنتجات الجلدية والمجوهرات.

وجاءت الزيارة، بهدف تقديم الشكر والثناء لقائد عام شرطة عجمان، وللعاملين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، على الجهود الحثيثة، والمتابعة المستمرة التي قاموا بها في ملاحقة بائعي وموزعي المنتجات المقلدة في أسواق الإمارة، والذي أسفر عن ضبط عدد من المحال المخالفة لحقوق الملكية التجارية.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أن شرطة عجمان ستقف، وبشكل حازم، في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن المستهلك بأي منتج يضر بصحته وسلامته، وستعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الشرطية والأمنية، ووكلاء العلامات التجارية في الدولة، لحماية الملكية التجارية لأي منتج عالمي، من عين المتربصين.

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