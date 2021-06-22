البواردي يستعرض العلاقات مع سفير باكستان

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه بالسفير الباكستاني، وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله الجديد.وتم بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط الإمارات وباكستان، في مختلف المجالات، والسعي نحو تعزيز التعاون الدفاعي، ورفع مستوى التدريب العسكري، وتبادل الخبرات بشأن الصناعات العسكرية، وتوطيد العلاقات الدفاعية، بما يتفق ويتناسب مع المصلحة المشتركة للبلدين، وتدعم رؤية وتطلعات الحكومتين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

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