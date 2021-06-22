خطة لإنشاء مراكز بالدولة ضمن برنامج «الجينوم»

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكد الدكتور فهد المرزوقي الرئيس التنفيذي للعمليات في «جي 42 للرعاية الصحية»، أن هناك خطة لإنشاء مراكز في جميع الإمارات.

ضمن برنامج الجينوم البشري الإماراتي، تتولى جمع العينات من المواطنين، بهدف الوصول لبناء قاعدة بيانات خاصة. جاء ذلك في تصريحات صحافية، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي، الذي انطلقت فعاليته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر إلى 24 الشهر الجاري.

وأضاف: لدينا 18 مركزاً لجمع العينات الجينوم الإماراتي في إمارة أبوظبي، ونقوم في الوقت الراهن، بالتنسيق مع الجهات الصحية والمحلية، لبدء مرحلة إنشاء مراكز جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لافتاً إلى أن مشروع الجينوم البشري الإماراتي، تمكن حتى الآن من جمع حوالي 10 آلاف عينة من المواطنين .

قاعدة البيانات

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالجينوم الإماراتي، ثم تحليل البيانات الموجودة فيها، والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية، التي تعزز المجال العلمي في الدولة.

ولفت المرزوقي إلى أن العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ستنضم إلى مشروع الجينوم الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، ويتم حالياً العمل على تحديد هذه المرافق الطبية، وسيكون هناك فريق لأخذ العينات من المواطنين.

وأوضح أن برنامج الجينوم الوطني، يتضمن 3 مراحل، هي مرحلة جمع العينة، والمرحلة الثانية فك شفرة الحمض النووي، ومن ثم المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة بناء قاعدة البيانات.

مختبر

ومن جهة أخرى، كشف الدكتور فهد المرزوقي عن مشروع مختبر مراقبة مياه الصرف الصحي، الذي تنفذه مؤسسة G42 للرعاية الصحية، بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، لتقصي انتشار فيروس «كورونا» من خلال فحص عينات مياه الصرف الصحي .

ذكاء اصطناعي

يستخدم المختبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والعينات، حيث سيكون قادراً على الكشف عن الأخطار الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، بما في ذلك الأمراض المعدية، كما يوفر المختبر نظام الإنذار المبكر عن الملوثات المحتملة، التي يمكن أن تؤثر سلباً في الصحة العامة أو البيئة، كما يدعم الجهات المعنية لمواجهة أي تهديد قد ينشأ.

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