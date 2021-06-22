«صحة دبي» تستعرض «راصد» لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: (دبي – مرفت عبدالحميد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي مبادرة «راصد» للتفتيش عن بعد، وذلك على هامش معرض الصحة العربي 2021.

حيث أوضح أحمد الزعابي إداري أول في قسم الرقابة الدوائية في قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي لـ«البيان»، أن المبادرة تهدف إلى مواجهة انتشار «كوفيد 19»، حيث تعمل على تنفيذ إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية وترخيص منشآت القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي «عن بعد» من خلال التواصل مع المنشأة عبر الأجهزة الذكية.

وأضاف: إن الهيئة ارتأت استغلال التكنولوجيا في الحد من انتشار جائحة كورونا عبر التواصل مع المنشأة من خلال أجهزة ذكية توفر وقت وجهد المفتش أو الموظف المعني بالخدمة، بالإضافة إلى أن المبادرة تحد من تكبد عناء الازدحامات .

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