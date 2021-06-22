سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي تنطلق بأبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق أولى جلسات «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» في أبوظبي غداً تحت عنوان«حكومات المستقبل».

وتجمع الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى رفيع المستوى الذي يقام افتراضياً.. نخبة من كبار الشخصيات والخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتقام«سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»تمهيداً للنسخة الثانية من «قمة المستقبل الرقمي»، والتي ستقام يومي 22 و23 فبراير 2022 في الاتحاد أرينا في أبوظبي.

وتبحث هذه القمة العالمية، التي تستضيفها دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتتولى تنظيمها«شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، مستقبل التحول الرقمي. وتتضمن الجلسة الأولى حلقة نقاشية تجمع نخبة من الخبراء وقادة الفكر من دولة الإمارات وجمهورية إستونيا وسنغافورة، يقدمون خلالها الرؤى والأفكار حول الابتكار الحكومي في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تقييم ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

كما يناقش المتحدثون من المنطقة والعالم دور التقنيات الناشئة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع بحث أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى بحث التقدم المحرز على صعيد مساعي التحول الرقمي في القطاع الحكومي ومدى تأثير هذه المبادرات على جودة الخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين وتجربتهم بشكل عام.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، إن»سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي«ستمهد الطريق لمزيد من النقاشات العميقة التي سيتم طرحها واستعراضها في قمة المستقبل الرقمي 2022 كما ستكون«حكومات المستقبل»واحداً من أهم وأبرز الموضوعات التي نستهل بها أولى جلساتنا وتبادلنا للأفكار والرؤى والتحليلات.

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