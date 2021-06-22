«جمعية الصحفيين» تشارك في اجتماع دولي عن الإعلام الرقمي

المصدر: (دبي - وام)

شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية في اللقاء الافتراضي الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين، لمجموعة الإعلام الرقمي والذي يضم ممثلين من الجمعيات والاتحادات والهيئات والنقابات الصحفية الدولية.

ترأس الوفد محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، ومشاركة الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة التدريب والدراسات، وحصة سيف رئيسة لجنة العضوية بالجمعية.

وتضمن برنامج لقاء المجموعة تقارير وطنية حول مستجدات تتعلق بقطاع الصحافة الرقمية وحول النماذج الاقتصادية للصحافة الرقمية مع التركيز على نموذج الصحافة غير التجارية، وموضوعات وتواريخ أنشطة وطنية حول الصحافة الرقمية في البلدان المختلفة.

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