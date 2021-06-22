شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع أستراليا

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.

والعميد عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد طارق السويدي، ضابط الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي، وعدد من الضباط، وذلك في زيارة تعارفية لتعزيز سبل التعاون.

وتم في اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والسفارة الأسترالية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله المري، بالسفيرة فينامور والوفد المرافق لها، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل كبير على التواصل والتعاون مع السفارات والقنصليات عبر القنوات المشتركة التي تعزز من الشراكة في ما بين الجهتين، وتحقق الأهداف المشتركة، وأن هذا التعاون والتواصل جزء من التعاون الدولي الذي يعكس عمق العلاقة الإماراتية - الأسترالية في شتى المجالات.

واستمعت السفيرة فينامور إلى شرح يوضح التقدم الأمني والتطور المؤسسي في شرطة دبي، وأهم الإنجازات في مجال مكافحة الجرائم والمخدرات، وأهم الأنظمة الذكية التي تطبقها شرطة دبي بما فيها أنظمة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والتي تهدف إلى تعزيز أمن وأمان المجتمع.

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