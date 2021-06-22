موانئ دبي العالمية تعزز شراكتها مع «اليونيسيف»

المصدر: دبي- البيان

استقبل عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات وجافزا، تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي الزيارة ضمن الجهود المستمرة، التي تقدمها موانئ دبي العالمية ومنظمة اليونيسيف لتوفير الإغاثة والتعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19».

وأعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية في يناير من العام الحالي، عن شراكة طموحة وواسعة النطاق على مدى سنوات عدة مع اليونيسيف لدعم دور المنظمة في التوزيع العالمي للإمدادات الخاصة بحملات لقاح «كوفيد 19» نيابة عن مبادرة «كوفاكس»، وفي إطار هذه الشراكة، تتعاون موانئ دبي العالمية واليونيسيف أيضاً لمعالجة الاختناقات اللوجستية، التي تعوق وصول الأطفال وأسرهم إلى الإمدادات الأساسية، من خلال توفير سبل التوعية والمعرفة وتبادل الخبرات.

مرافق

ومنذ ذلك الحين، تستخدم اليونيسيف مرافق المستودعات التابعة لموانئ دبي العالمية في دبي، بهدف تحسين وتيسير الوصول إلى العديد من البلدان، لا سيما البلدان التي تكافح الجائحة أكثر من غيرها. وتركز العملية على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، التي تضرر مواطنوها بشدة من الجائحة، ويشكل نقل المواد الصيدلانية واللوجستيات تحدياً فيها. وأرسلت اليونيسيف في الأشهر الستة التي تلت الاتفاق على الشراكة، بدعم من موانئ دبي العالمية، إمدادات إضافية ضرورية لإنقاذ الناس في الهند، شملت مليوني واقٍ للوجه و200,000 كمامة جراحية، وبفضل الدعم اللوجستي المتكامل وقدرات الاستجابة السريعة من موانئ دبي العالمية، تم إرسال المعدات من مستودع اليونيسيف في دبي إلى نيودلهي في غضون ثلاثة أيام. وكانت شحنة المستلزمات الطبية الطارئة هذه إحدى العمليات العديدة، التي ستُقدم موانئ دبي العالمية من خلالها الدعم في جميع أنحاء العالم.

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