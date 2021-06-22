المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز الشباب العربي عن إطلاق «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي» لتمكين الشباب الموهوب من مختلف البلاد العربية بمهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي بسرعة عالمياً.

ويتعاون مع المركز في تطوير البرنامج مجموعة من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال مثل منصة «أنغامي» وسكاي نيوز عربية ومؤسسة «كيرننج كلتشرز» ومنصة «صوت» ليمنح الشباب العربي الفرصة لتطوير مهارات إعداد محتوى البودكاست بشكل متقدم.

وبختام البرنامج الذي يتواصل لثلاثة أشهر، ستحظى قنوات البودكاست الثلاث الأفضل للمشاركين في البرنامج بدعم من مركز الشباب العربي ومنصة «أنغامي» لتوسيع حضورها في الفضاء الرقمي الناطق بالعربية.

وسيتم فتح المجال للشباب الراغبين بترشيح أنفسهم للمشاركة في البرنامج بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني podcast.arabyouthcenter.org.

مهارات متخصصة

وأكدت معالي شما المرزوعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير مهارات متخصصة، للارتقاء بالمحتوى العربي وتمكين الشباب من التعبير عن تطلعاتهم وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعارف وإبراز المواهب والإبداعات الشبابية.

وقالت معاليها: «إمكانات الشباب العربي لا حدود لها والبرامج التدريبية التخصصية، التي تطلقها المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي؛ مثل مركز الشباب العربي، ترصد التوجهات الجديدة وتسانده في صقل مهاراته وتوظيفها في إنجاز مشاريع واعدة تحقق الفائدة له وللمجتمعات العربية، وفي عالم اليوم يشكل الاستثمار في المهارات والصناعات الإبداعية مساراً واعداً لتوفير فرص جديدة للشباب ودعم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فضاء واعد

وقال سعيد النظري ، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: الشباب هم الأقدر على مواكبة كل جديد وتصميم المستقبل، ومسؤوليتنا تقديم الأدوات والممكّنات التي تساعدهم على التعبير عن رؤاهم وطرح تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة، ليكونوا مساهمين فاعلين في ترسيخ ثقافة الإيجابية في مجتمعاتهم، ويعززوا الثقة بقدرات الشباب وطاقاته الكامنة.

وأضاف النظري: «البودكاست» هو فضاء واعد للمحتوى الإبداعي، وخاصة المحتوى الرقمي العربي منه، لذلك نعمل على تمكين الشباب بمهارات صناعته ونزود المواهب الشبابية بمهارات متقدمة تساعدهم على اغتنام الفرص الواعدة، التي توفرها هذه المساحة المفتوحة لإبداع الشباب وترسيخ القيم والهوية العربية بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية التي أصبحت في متناول الجميع.

ويفتح البرنامج التدريبي لـ«بودكاست» الشباب العربي باب تقديم طلبات المشاركة للشباب من سن 18 حتى 35 سنة من مختلف البلاد العربية لفرصة الانضمام للبرنامج، ويستمر تلقي طلبات التسجيل من 20 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

وشهد مركز الشباب في دبي توقيع اتفاقية الشراكة لإطلاق البرنامج التدريبي والتي وقعها كل من سعيد النظري، وإيلي أبو صالح.

شراكة

بدوره قال إيلي أبو صالح نائب رئيس منصة أنغامي: سعداء بشراكتنا مع مركز الشباب العربي، ونأمل في أن ننجح بنقل خبراتنا العملية لمساعدة الشباب العربي على اكتساب مهارات متقدمة في الإنتاج والتسجيل وفنون التعليق الصوتي. منصتنا انطلقت برؤية شبابية وبثقافة ريادة الأعمال كمشروع ناشئ من فكرة إبداعية، واليوم نريد أن نمنح الفرصة للمواهب العربية الشابة المتعددة لخوض هذه التجربة على طريق النجاح وصناعة المحتوى المتميز.

ويضم البرنامج أربعة مكونات رئيسية هي الدورات التدريبية، والاستشارات الفردية مع الخبراء، واللقاءات مع نجوم «البودكاست» العربي، ودعم قصص النجاح، لتكون قنوات المشاركين من ضمن الأنجح بين مشاريع «بودكاست» الشباب العربي.

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يقدم البرنامج ثلاث دورات رئيسية تفاعلية مقدمة باللغة العربية وبجودة إنتاج عالية من»كيرننج كلتشرز«Kerning Cultures، للمشاركين المائة في البرنامج لتمكين الشباب العربي من تخطيط وإنتاج وإخراج محتوى قنوات»بودكاست«عربية.

وتغطي الدورات التدريبية للبرنامج ثلاثة محاور هي مهارات إنتاج محتوى البودكاست الناجح، وفنون التعليق الصوتي، وشروط تأسيس الاستديو الخاص بإعداد البودكاست، ويخوض المشاركون سلسلة من التقييمات فور إنهائهم لكل دورة تدريبية.

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