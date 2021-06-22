«كهرباء دبي» تتميز عالمياً بـ 3 جوائز في الفئة الماسية

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 3 جوائز في الفئة الماسية، ضمن «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021»، التي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت الهيئة في دورة العام 2021، أعلى درجة مقارنة بجميع المؤسسات الأخرى المشاركة في هذه الجائزة العالمية المرموقة، التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها، واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات عالية الجودة. وحصدت الهيئة «جائزة الفئة المؤسسية الرئيسية»، و«جائزة الابتكار» و«جائزة التعامل مع كوفيد 19».

وفي كلمة مصورة خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي، أعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته لفوز الهيئة، كما تقدم بالشكر لمجلس هارفارد العالمية للأعمال لجهوده في تقدير التميز.

وأضاف: فوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة يدعم جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل هذه الرؤية الطموحة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع الدول في العالم تعافياً من جائحة «كوفيد 19».

التخطيط الاستراتيجي

وقال الطاير: يكمن نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي في التخطيط الاستراتيجي، وتطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتنا، إضافة إلى تبني الابتكار.

ولدينا خطط واستراتيجيات استباقية لتوقع الأزمات والتعامل معها، والتكيف مع جميع التطورات، وقد لعبت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة دوراً محورياً في ضمان استمرارية الخدمات خلال جائحة «كوفيد 19»، لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، وبينما نفخر بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة، نؤكد أننا سنواصل جهودنا لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل.

ريادة

وفي إشادة خاصة خلال الحفل الافتراضي، أثنى مجلس هارفارد للأعمال على الهيئة لتحقيقها أعلى درجة بين جميع المؤسسات المشاركة بالقول: نتقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي لمشاركتها، ونشيد بجهودها المتميزة والنتائج التي حققتها.

حيث حصدت الهيئة أعلى الدرجات مقارنة بجميع المؤسسات الأخرى في هذه الدورة من الجائزة العالمية، وكونها مؤسسة رائدة عالمياً، يتولى فريق القيادة في هيئة كهرباء ومياه دبي الإشراف على تطوير التوجهات الاستراتيجية للهيئة بناء على أطر عمل متكاملة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك إطار عمل الذكاء الاستراتيجي، وإطار عمل الاستراتيجية، وإطار عمل صياغة المستقبل.

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