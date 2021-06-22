تغطية حتا بشبكة «نداء» بالكامل سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أفاد منصـور جمعة بو عصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي لـ«البيان» بأنه ستتم تغطية منطقة حتا بالكامل بشبكة «نداء» بحلول سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن محطات الخدمة الحالية تبلغ 140، فيما تقدم المؤسسة خدماتها لـ434 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، وأن أعمالهم نمت بنسبة 20% رغم تحديات جائحة كورونا.

تغطية كاملة

وقال بو عصيبة: إن تغطية منطقة حتا بشبكة نداء ستكتمل في شهر سبتمبر 2021، وجارٍ العمل لإنجاز تغطية شبكة الجيل الرابع في المنطقة، إذ سيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية والمباني والجهات الحكومية والخاصة كافة هناك، وخاصة أن المنطقة تتسارع وتيرة التنمية فيها بشكل كبير، ما يتطلب تقديم وتعزيز الخدمات فيها بما يتناسب مع التطور الحاصل حالياً.

وأفاد بأنه تم تحديد 4 مناطق لإنشاء أبراج للشبكة فيها بالمنطقة، إذ تم استكمال 3 من هذه الأبراج بمتطلباتها من معدات للتغطية الراديوية.

فيما جارٍ العمل للانتهاء من البرج الرابع إنشائياً وبلغت 75% من تقدم الأعمال فيه، موضحاً أن هناك 140 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، إذ يتم تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، للمتعاملين وخاصة من المؤسسات الحكومية، ويتم التركيز على تقوية شبكة التغطية داخل المناطق الداخلية في دبي.

شبكة ممتدة

وذكر المدير التنفيذي لـ«نداء» أنهم يتطلعون لتعزيز أداء الأماكن والمناطق التي يوجد عليها ضغط شبكي كبير، وذلك لتعزيز أدائها، مثل المراكز التجارية بحسب الكثافة فيها أو بحسب طلب العملاء لتقوية أعمالهم بما يتناسب مع متطلباتهم، لافتاً إلى انتشار شبكة الاتصال لتغطي بعض المناطق البحرية وسواحل دبي.

والتي امتدت لمسافة 70 كيلومتراً داخل السواحل الشاطئية لدبي، والتي تشهد حركة سياحية كبيرة، ونشاطاً ملحوظاً لحركة المراكب واليخوت، حول الحقول النفطية وجزر العالم وديرة وغيرها من المناطق البحرية.

شركاء

وتطرق إلى أن عدد الشركاء الذين تخدمهم شبكة «نداء» وصل إلى 434 جهة حكومية وخاصة، بنسبة نمو 20%، وأن أعمالهم تسارعت تصاعدياً رغم تحديات جائحة كورونا، وأنهم أنجزوا كثيراً في هذه الفترة لتلبية خدمات وطلب عملائهم، مشيراً إلى أنهم يستهدفون تعاوناً كاملاً مع المؤسسات الحكومية كافة بدبي، من خلال مدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة.

وتوفر نوعية اتصال متميزة وتواكب النهج المستقبلي الذي تسعى إليه الدولة في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني، وأن التطور الكبير في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، جعل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة، في ما يتعلق بتوفير شبكة تستطيع نقل البيانات مهما كان حجمها ونوعها بأقصى سرعة ما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الموكلة للشركاء.

الجيل الخامس

وذكر بو عصيبة أنه في ما يخص تطوير شبكة «نداء» وصولاً لتوفير خدمات شبكة الجيل الخامس، أنهم يطورون بشكل مستمر قدراتهم من ناحية البنية التحتية الخاصة بها، وأن شبكة الجيل الرابع التي يتم استخدامها متوافقة تماماً مع إدخال التقنيات الجديدة الخاصة بشبكة الجيل الخامس.

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