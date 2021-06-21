«أم القيوين التعاونية لصيادى الأسماك» تكرم منتسبيها

المصدر: أم القيوين - وام

كرمت جمعية أم القيوين التعاونية لصيادى الأسماك الصيادين المواطنين المنتسبين لعضوية الجمعية على مساهماتهم الفعالة في الارتقاء بعمل الجمعية وتطويرها، ما انعكس بشكل إيجابي على إيراداتها.

وقال جاسم حميد الشر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الصيادين المكرّمين ساهموا بشكل كبير في ارتفاع الإيرادات السنوية بالجمعية وفي تحسين دخلها، ما سيعود بالنفع وبعائد أرباح سنوية ستوزع على جميع أعضاء الجمعية بنهاية كل عام.

وأضاف أن حفل التكريم حافز ودافع قوي لباقي الصيادين، مشيراً إلى أن الجمعية ملتزمة بتوفير كافة الخدمات للصيادين.

وتقدمت إدارة الجمعية بالشكر لصيادي الأسماك المتميزين وهم: حميد راشد بن فاضل لاحتلاله المركز الأول لمشتريات مستلزمات الصيد من معرض الجمعية، ومحمد عبيد الغص لاحتلاله المركز الأول في تعاملاته لقسم مزايدة الأسماك بالجمعية.

وأوضح جاسم حميد الشر أن إدارة الجمعية منحت الصيادين المتميزين شهادات تقدير وقسائم مشتريات معدات صيد.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى جاهدة إلى توفير الدعم اللازم للصيادين من خلال خططها وبرامحها التي وضعتها من أجل تشجيع الصيادين المواطنين.

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