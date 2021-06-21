حديقة الحيوانات بالعين تكرس جهودها للحفاظ على «زراف روثشيلدز»

المصدر: العين - وام

تكرس حديقة الحيوانات بالعين جهودها للحفاظ على العديد من فصائل الحيوانات النادرة وإنقاذها من الانقراض وأشهرها «زراف روثشيلدز» الذي يعتبر من الأنواع القريبة من التهديد ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من خلال تطبيق برامج الإكثار والحماية، إضافة لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية التي تعيش فيها.

وتحتضن الحديقة مجموعة مكونة من 18 من الزراف من نوع (روثشيلدز) وتقدم لها الرعاية المتكاملة ضمن أفضل المعايير العالمية المتبعة من خلال توفير بيئة مميزة أقرب ما تكون إلى الموائل الطبيعية التي يعيش فيها الحيوان، والاحتياجات الغذائية والسلوكية بجانب العناية الصحية الشاملة المقدمة من قبل أطباء ومختصين أكفاء في مجال رعاية الحيوان بشكل دوري وعند الحاجة.

وتقدم الحديقة رعاية صحية شاملة ومميزة للأمهات من الحيوانات أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، حيث استقبلت مؤخراً مولودين من الزراف في منطقة السفاري وقدمت لهما برامج صحية وتغذوية خاصة للمواليد في الأشهر الأولى بعد الولادة.

وتوفر الحديقة العديد من التجارب التعليمية والترفيهية مع الزراف في ثلاثة معارض مختلفة ضمن الحديقة هي: المعرض الأفريقي، ومعرض إطعام الزراف ضمن منطقة صحاري العالم وفي سفاري العين الأفريقية، حيث تتواجد مع مجموعة متنوعة من الحيوانات الأفريقية.

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