«الشؤون الإسلامية» في دبي تشجع موظفيها على التبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، حملة تبرع بالدم لتشجيع موظفيها على التبرع، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء، ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، إذ شهدت الحملة إقبالاً واسعاً من موظفي الدائرة من الإداريين والعاملين بالمساجد، ما ترك أثراً إيجابياً أوضح مدى تكافل الجهات الوطنية بما يصب في مصلحة المجتمع.

وعملت الدائرة على تأمين وسيلة نقل تقل الموظفين الراغبين في التبرع إلى مستشفى لطيفة، إذ تم إرسال بطاقات إلكترونية إلى الموظفين للتسجيل للتبرع، وتوعيتهم بأهمية التبرع، وأظهرت القائمة عدداً كبيراً من الموظفين الراغبين في تلبية احتياجات مهمة للمجتمع، كإنقاذ حياة المرضى بتوفير كميات من الدم، إذ تعد حملة التبرع بالدم حملة خيرية، ومبادرة إنسانية تقوم على مبدأ المشاركة والعطاء وإحياء قيمة التطوع بين الموظفين وأبناء المجتمع بمختلف فئاته.

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