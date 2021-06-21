«سعود بن راشد الخيرية» تطلق خدمة «آمر»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أطلقت مؤسسة «سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية» خدمة «آمر» لتوصيل المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى المستشفيات والعيادات، التي يتلقون العلاج فيها، وذلك ضمن الجهود والخدمات، التي تسعى المؤسسة لتطويرها لمساعدة كل فئات المجتمع خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بهدف التيسير والتخفيف عنهم.

حرص

وقال راشد حمد الحمر المدير العام لمؤسسة «سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية»: تحرص المؤسسة على تقديم الخدمات التي بدورها تسهم في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والمحتاجين ومد يد العون للكثير من المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة العاملة على تقوية أواصر التماسك الاجتماعي وتعزيز الروح الإنسانية في الإمارة، ومد يد العون لكل محتاج أو صاحب ضائقة.

وأضاف: إن خدمة «آمر» يستفيد منها سكان إمارة أم القيوين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتفيد شريحتي كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، كما أنها ترتقي بصحة المجتمع وتعزز جودة الحياة في الإمارة، مبيناً أن السيارة الخاصة بخدمة «آمر» مجهزة بكل أنظمة السلامة ومزودة برافعة هيدروليكية تهبط من خلف المركبة لحمل الراكب مع الكرسي المخصص، كما تتوافر مقاعد تتسع لعائلة الراكب، ومزودة بأربطة لتثبيت الكرسي داخل السيارة، مبيناً أنه مستقبلاً سوف يتم إضافة سيارة أخرى حتى نتمكن من تقديم تلك الخدمة الإنسانية لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

ارتقاء

ولفت الحمر إلى حرص مؤسسة «سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية» على الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها، بما يخدم الصالح العام ومواكبة المستجدات، بما له من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الإنساني والاجتماعي وتسخير كل الإمكانات، للمساهمة في التخفيف عن المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم ورسم البسمة لدى أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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