«برداً وسلاماً» تستهدف 800 ألف مستفيد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف يوسف المرشودي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية أن الجمعية أطلقت حملتها الصيفية «برداً وسلاماً» التي تستهدف 800 ألف مستفيد وتستمر 3 أشهر، والتي جاءت وفق توجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحرص على مواصلة الجمعية مبادراتها الإنسانية الرائدة في فصل الصيف لدعم جهودها الخيرية، لافتاً إلى أن الحملة سيبدأ العمل بها قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الجمعية على نشر الوعي بأخطار الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المتعففة.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل ما بين المحسنين والفئات المستهدفة، وبين أن الحملة ستستمر طوال فصل الصيف وسيوزع من خلالها عبوات المياه على عمال الإنشاءات والشركات الصناعية بمناطق الفجيرة ودبا.

وخاصة في وقت ذروة الحر، مشيراً إلى أن الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال تبرعات المحسنين من أصحاب الخير للمشاركة في دعم هذا المشروع الإنساني.

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