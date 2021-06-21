مستشفى توام ينجح في إعادة تجديد شهادة برامج الرعاية الإكلينيكية

المصدر: أبوظبي- البيان

نجح مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في تجديد شهادة برامج الرعاية الإكلينيكية (CCPC) من قبل اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، باعتبارها مركزاً متميزاً في علاج أمراض السرطان.

واعتمدت اللجنة الدولية مستشفى توام، باعتباره أكبر مراكز علاج الأورام، في ستة برامج علاجية، تشمل: سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، سرطان الرئة، سرطان البروستات، وسرطان المستقيم.

ويعد اعتماد اللجنة الدولية لمستشفى توام شهادة على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية، وسلامة المرضى، والرعاية الإكلينيكية، وكفاءة الكادر الطبي، إلى جانب التزامها تجاه مجتمع دولة الإمارات بتقديم رعاية صحية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، وبإجمالي 46 معياراً و184عنصراً قابلاً للقياس مقابل كل برنامج من برامج علاج السرطان.

ونجح المستشفى في تحقيق 183 عنصراً، مع تلبية العنصر المتبقي جزئياً لمتطلبات اللجنة الدولية، ما أدى إلى تحقيق درجة امتثال بنسبة 99.5%.

رعاية

وأكد سعيد جابر الكويتي المدير التنفيذي لمستشفى توام، حرصت «توام» على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى خاصة أولئك المصابين بالسرطان، إذ تتمتع المستشفى بمكانة مرموقة في علاج مختلف أمراض السرطان على أيدي كوادر طبية وفنية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتمتع بخبرات عميقة، بالإضافة للتقنيات الحديثة التي تم تجهيز أقسام المستشفى فيها.

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