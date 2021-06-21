3 أبحاث لتقييم إصابات الرأس للرياضيين بالشراكة مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا

المصدر: دبي- البيان

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا CHOP للأطفال 3 أبحاث طبية من بين الابتكارات المصممة لمصلحة الأطفال الرياضيين، تتضمن أدوات التشخيص المبتكرة لتقييم إصابات الرأس في الوقت الفعلي، بعد الإصابة أثناء المنافسات الرياضية، كونه جزءاً من برنامج Minds Matter Concussion التابع لـ CHOP.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزارة والمؤسسة في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 46»، في مركز دبي العالمي.

وتتمحور الأبحاث الطبية حول إصابات الرأس للرياضيين الأطفال حول 3 مواضيع، وهي: قياس وظيفة انعكاس الضوء الحدقي (PLR) بعد الإصابة بمقياس الحدقة المحمول باليد، الذي يستخدم مصدر ضوء أبيض قياسي وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

لقياس الخلل الوظيفي بعد الارتجاج، والبحث الثاني عن واقيات الفم المزودة بأجهزة استشعار صغيرة مدمجة قادرة على قياس القوى الميكانيكية الحيوية المرتبطة بالنشاط الرياضي وعند الإصابة بارتجاج في المخ، بينما تضمن البحث الثالث التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لقياس وظائف المخ، عن طريق التقاط التغييرات في تدفق الدم الدماغي، باستخدام جهاز تصويري محمول يشبه التصوير بالرنين المغناطيسي المستخدم في قياس وظائف المخ الحيوية.

مشاريع مبتكرة

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات وتقديم مشاريع مبتكرة مع مؤسسات رائدة في مجال الأبحاث الصحية لتطوير الرعاية المتخصصة، واستمرار التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة، وذلك بهدف التنفيذ العملي للأبحاث التطبيقية المستمرة والمبتكرة، والتي تم تطويرها من خلال إطار العمل والاستراتيجية المستدامة للأبحاث المتعلقة بصحة الأطفال.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، لتطوير جراحات الأطفال بالاعتماد على الأساليب المبتكرة والأبحاث المتكاملة، لتطوير جراحة الأطفال الرياضيين، ويندرج هذا التعاون في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لدعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي، وبناء بيئة جاذبة وداعمة في مجال البحوث العلمية الصحية لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في المجتمع، وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية المتعلقة بصحة الأطفال.

أسس متينة

وأوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات في المؤسسة أن التعاون مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا مبنيّ على أسس متينة وشراكة طويلة المدى لتطوير معايير الرعاية الصحية للأطفال، من خلال تبني وتوظيف الأدوات المبتكرة والذكية، وتصميم إطار عمل يعزز الخدمات الصحية للأطفال والبحوث إلى مستويات تنافسية مرموقة، منوهة بأن بناء علاقات مع مراكز ومؤسسات طبية عالمية يفتح آفاقاً أوسع نحو تحقيق نتائج علاجية أفضل، سوف ينعكس على تطوير مستوى الرعاية الصحية، التي نقدمها للأطفال في مستشفياتنا ولا سيما فئة الرياضيين، الذين قد يتعرضون لإصابات أثناء التنافسات الرياضية.

تطوير

وقال كريستيان ماستر المدير التنفيذي لمستشفى فيلادلفيا للأطفال: نحن سعداء بالمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، ضمن جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لاستعراض جهودنا في مجالات الرعاية الصحية للأطفال والتعليم الطبي والأبحاث، فمن خلال العمل مع شركائنا المحليين أصبح من الممكن تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تحسين الرعاية الصحية لدى الأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز