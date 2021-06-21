فحوص كورونا للمواطنين وخط الدفاع الأول بكلية فاطمة للعلوم الصحية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أطلق مركز التطعيم بكلية فاطمة للعلوم الصحية في عجمان، خدمة فحص كورونا للمواطنين وأبناء المواطنات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وجزر القمر والعاملين في خط الدفاع الأول في الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني وتم إجراء فحوص لـ1707 أشخاص خلال خمسة أيام من إطلاق الخدمة الجديدة التي خصص لها 7 نوافذ لاستقبال الراغبين في الفحص الدوري لفيروس كورونا المستجد، وفق متطلبات العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما يأتي في إطار حرص كلية فاطمة للعلوم الصحية على تعزيز جهود الدولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم تحت شعار «يداً بيد نتعافى» ويستمر عمل المركز في تقديم الجرعة الثانية للتطعيم لجميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في المركز في الفترة الماضية.

دعم ومساندة

وقال الدكتور حامد محمد النيادي مدير أول تنفيذي العلاقات بكلية فاطمة للعلوم الصحية لـ(البيان) منذ بداية الجائحة بناء على توجيهات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بوضع الكليات والمرافق التابعة لكلية فاطمة للعلوم الصحية تحت تصرف وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وتقديم الدعم من أجل مواجهة الجائحة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع وبالتعاون مع منطقة عجمان الطبية تم افتتاح مركز التطعيم بكلية فاطمة للعلوم الصحية وتسخير الإمكانات كافة لنجاح حملة التطعيم ومشاركة طالبات الكلية في إنجاح الحملة والمساهمة في نشر الوعي والثقافة الصحية من أجل صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

خدمة

وذكر أنه تم إطلاق خدمة جديدة خاصة بإجراء فحوص كورونا مجانية للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات والعاملين في خط الدفاع الأول، وأبناء جزر القمر، إضافة إلى أبناء مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار توسيع رقعة الخدمات والتسهيل للموظفين بإجراء الفحوص الدورية وفق متطلبات العمل ومن أجل صحة وسلامة العاملين في خط الدفاع الأول والموظفين في الدوائر الحكومية.

تعزيز الصحة العامة

وذكر أن المركز يعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء وتم افتتاح 7 نوافذ خاصة لاستقبال الرجال الراغبين في أخذ المسحة الخاصة بفحص كورونا وتخصيص قاعة للسيدات، مشيراً إلى أن عملية الفحص تتم خلال خمس دقائق ومن دون الحاجة للانتظار، كما يتم إجراء الفحص داخل المركبة لكبار السن وإصحاب الهمم تسهيلاً لهم.

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