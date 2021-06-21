«إكسبو الشارقة» ينهي استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات» في 30 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز إكسبو الشارقة، انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الحدث الأول على مستوى الدولة المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والساعات الفاخرة والعطور والأزياء، والذي يقام خلال الفترة من 30 يونيو ولغاية 3 يوليو القادم تحت شعار «بريق الجمال».

ويشهد المعرض الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية المحلية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة.

وستتألق أروقة المعرض وأجنحته ببريق الألماس والأحجار الكريمة واللآلئ والساعات الفخمة، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ليقدم للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارات على مدار 4 أيام مجموعة واسعة ومميزة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة، والتي تتميز بجودتها العالمية وأسعارها التنافسية، فضلاً عن عرض أجود أنواع العود والعطورات العربية والغربية وآخر صيحات الموضة والجمال.

مشاركة واسعة

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المشاركة الواسعة التي تشهدها النسخة الثانية من قبل الجهات العارضة تؤكد البصمة الإيجابية التي رسختها النسخة الأولى، خاصة وأن جميع الجهات التي شاركت سابقاً جددت مشاركتها هذا العام ووسعت نطاقها بمساحات أكبر وعروض أقوى، لافتاً إلى الدور الكبير الذي برز به الحدث من خلال توفير الدعم والرعاية وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة، حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

ولفت المدفع، إلى أن اللجنة التنظيمية راعت في توزيع أماكن الجهات المشاركة إعطاء مساحة كافية تستوعب زخم الزوار المتوقع مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الجسدي، مؤكداً أن النسخة الثانية ستكون مليئة بالعروض الحصرية والمتميزة التي سترضي رغبات عشاق التميز والفخامة والمعدن الأصفر.

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