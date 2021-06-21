مسؤول بولندي للبيان: دبي مكاننا المثالي للتعريف بإمكانات السياحة العلاجية لدينا

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

ترغب بولندا بأن تجد مكانة مستحقة في قطاع "السياحة العلاجية" عالميا، يجعلها قادرة على منافسة وجهات تقليدية في أوروبا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

وتراهن، بحسب ما صرح المتحدث باسم الجناح البولندي، ماريوس ارنت، في معرض الصحة العربي بدبي، على الخدمات والأسعار التنافسية.

ويقول ارنت: "نريد أن نستفيد من الشبكة العالمية التي تجسدها دبي بين مزودي الخدمات والراغبين بها. إنه مكان مثالي لكي نعرف عن بولندا وإمكاناتها وتحديدا في المجال الصحي".

ويضيف في تصريحات خاصة للبيان: "زار بولندا حوالي 84 مليون سائح في 2017 بنمو بلغ 4.1% عن السنة السابقة. ومع عودة التعافي إلى القطاع السياحي. نرغب بالتركيز على أكثر من 48 مدينة على امتداد الأراضي البولندية مصنفة من قبل الحكومة بأنها مدن علاجية".

وذكر أن متوسط ما ينفقه السائح الصحي في بولندا أقل بـ 75% ما قد ينفقه في وجهات أوروبية أخرى.

الجدير ذكره أن بولندا تتمتع بجمال طبيعتها، إضافة إلى خبرات عالية في مستوى جراحات القلب وطب الأسنان بشكل خاص؛ "إلا أننا ومن دبي نريد إرسال رسالة للعالم عن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في كل المجالات اليوم في بلادنا".

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