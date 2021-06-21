السفير الإيطالي في الإمارات: دبي المكان الأمثل لإرسال رسائل التعافي

المصدر: ​دبي- ابراهيم توتونجي

قال السفير الايطالي في الإمارات نيكولا لينر ان دبي هي المكان الأمثل لتوجيه رسالة التعافي من آثار كورونا.

وصرح في لقاء خاص بالبيان عن أضخم مشاركة لإيطاليا في معرض الصحة العربي بـ 51 شركة تعرض احدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الصحة.

وتعتبر إيطاليا اكبر مشارك في دورة هذا المعرض؛ كما منحت الفرصة لثماني شركات إيطالية ناشئة عرضت انجازات هامة لاول مرة يطلع عليها جمهور في دبي.

وقال لينر: العلاقات الاقتصادية مع الإمارات تشهد نموا مطردا وتركز على الابتكار في كل القطاعات من بينها الحلول النظيفة للطاقة.

ومن الابتكارات المعروضة في الجناح الايطالي جهاز محمول يستخدم لتحفيز خلايا الدماغ مصرح به علميا وصحيا.

اضافة الى انسجة ملابس ذكية بوسع مرتديها ان يحصل على مؤشرات صحته حيث تعمل كمجسات ترسل البيانات الى تطبيق هاتفي.

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