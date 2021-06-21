نصف مليون مستفيد من أضاحي "خيرية الشارقة" منذ 2015

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية أن عدد المستفيدين من مشروع لحوم الأضاحي بلغ 578,500 شخص استفادوا من 57850 أضحية تم توزيع لحومها على الأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها منذ العام 2015 وحتى حملة أضاحي العام المنقضي بواقع 15850 أضحية داخل الدولة و42000 أضحية في عدد من البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في تلك البلدان.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع الأضاحي يعد أحد الحملات الموسمية التي تلقي اهتماما وحرصا على تنفيذها من خلال لجنة عليا تقوم على إدارة الحملة وتنبثق عنها عدة لجان فرعية تتمثل في لجان الفحص والذبح والتوزيع .. مشيرا الى أن الجمعية تحرص على تنفيذ حملة الأضاحي تعظيما لشعائر الله وتأكيدا على القيم الإنسانية التي تعكس ترابط المجتمع .

وأكد ابن خادم أن حملات الأضاحي تضمنت عدة مبادرات إنسانية أخرى موضحا أن حملة أضاحي العام المنقضي كانت الأكبر من حيث عدد المبادرات التي تضمنتها وفاقت 9 ملايين درهم .. داعيا المتبرعين و الحريصين على تنفيذ شعيرة الأضاحي إلى إنابة الجمعية عنهم في تنفيذها وتوزيعها على مستحقيها المسجلين بكشوف وسجلات المستحقين .

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